Keseruan SIMFES 2025 Hari Pertama, Bahas Industri Kreatif Hingga Orkes Gumarang

jpnn.com, SAWAHLUNTO - Hari perdana, Sawahlunto International Music Festival (SIMFES) 2025 resmi dimulai pada Jumat (7/11) di Taman Silo, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat.

Tidak hanya di Sawahlunto, rangkaian SIMFES 2025 berupa talkshow 'Sarjanaria: MTN Asahbakat x SIMFES' juga diadakan di Universitas Negeri Padang (UNP).

Program hasil kerja sama SIMFES bekerja dengan MTN Asahbakat itu menghadirkan nama-nama seperti Yovie Widianto, Rio Jo Werry, Dea Anugrah, dan David Tarigan.

Para narasumber berbagi inspirasi seputar musik dan industri kreatif Indonesia, khususnya musik Minang.

David Tarigan, sebagai peneliti, kurator, dan arsiparis musik memberi pandangannya terhadap musik Minangkabau. Menurutnya, beberapa nama seperti Orkes Gumarang dan Elly Kasim sudah membuktikan bahwa musisi Minang punya nama begitu besar di kancah musik nasional hingga internasional.

"Musik Minang modern di awal berutang banyak pada Orkes Gumarang, karena Orkes Gumarang lah yang membuat formula dan hit. Banyak sosok penting di baliknya seperti Asbon, Syaiful Nawas, Nurseha," ungkap David Tarigan di UNP, Padang, Jumat (7/11).

Kurator Synchronize Fest itu juga menyoroti karier Elly Kasim sebagai penyanyi Minang yang sangat populer.

Menurutnya, mendiang Elly Kasim berjasa membawa musik Minang begitu diapresiasi pada masanya di Indonesia.