Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Keseruan Yusuf Mahardika Main Paintball Bareng Cast Film Timur

Senin, 29 Desember 2025 – 03:41 WIB
Keseruan Yusuf Mahardika Main Paintball Bareng Cast Film Timur - JPNN.COM
Aktor Yusuf Mahardika, Yasamin Jasem, dan Aufa seusai menjajal aktivitas paintball di Mbloc, Jakarta Selatan, Sabtu (27/12). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Yusuf Mahardika berbagi keseruannya setelah menjajal aktivitas paintball di Mbloc, Jakarta Selatan, Sabtu (27/12).

Baginya, aktivitas fisik yang memacu adrenalin seperti paintball bukan hal baru.

"Sudah, sudah lumayan sering aku (paintball). Jadi, paintball tuh intinya kayak seru aja," ujar Yusuf Mahardika.

Baca Juga:

Akan tetapi, pengalaman bermain paintball indoor yang dilakukannya bersama para pemain film Timur kali ini menghadirkan sensasi berbeda.

Sebab arena paintball itu dibuat menyerupai set film Timur, sehingga membuat Yusuf Mahardika seakan kembali ke masa syuting setahun lalu.

"Set-nya itu yang bikin nostalgic," kata pria 26 tahun tersebut.

Baca Juga:

Tak hanya itu, dia juga bisa kembali bertemu dengan rekan-rekan yang sudah lama tak bertemu sejak syuting Timur.

Dalam kesempatan yang sama, Yasamin Jasem mengatakan, momen bermain paintball kali ini juga menjadi ajang reuni kecil bagi mereka.

Aktor Yusuf Mahardika berbagi keseruannya setelah menjajal aktivitas paintball di Mbloc, Jakarta Selatan, Sabtu (27/12).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   film Timur  Yusuf Mahardika  Yasamin Jasem  paintball 
BERITA FILM TIMUR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp