Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kesiapan Aparat Menjelang Nataru Dinilai Sudah Sangat Memadai

Jumat, 12 Desember 2025 – 18:38 WIB
Kesiapan Aparat Menjelang Nataru Dinilai Sudah Sangat Memadai - JPNN.COM
Pembatasan angkutan barang saat libur natal dan tahun baru (Nataru). Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah bersama TNI, Polri, dan berbagai pihak terkait terus memperkuat kesiapan nasional demi menjaga keamanan, kelancaran distribusi, dan kenyamanan publik menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Analis intelijen Pertahanan dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai upaya ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah menjaga stabilitas di tengah lonjakan mobilitas masyarakat.

Ngasiman menyatakan bahwa pola operasi pengamanan terpadu yang dijalankan TNI dan Polri telah terbukti efektif dari tahun ke tahun.

Baca Juga:

"Kami melihat tingkat kesiapan aparat sudah sangat memadai untuk persiapan nataru," ungkap Ngasiman, dalam keterangannya, Jumat (12/12).

Penggalangan masyarakat juga memainkan peran penting dalam memperkuat deteksi dini dan mencegah potensi gangguan.

Koordinasi antarinstansi serta pemerintah daerah dinilai makin solid. Kebijakan pusat yang jelas menjadi landasan kuat bagi daerah untuk bergerak cepat.

Baca Juga:

Namun, Ngasiman juga menyoroti tantangan akibat bencana alam yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

"Kerusakan pada objek vital dan terganggunya akses komunikasi memang menjadi hambatan logistik. Namun pemerintah sudah bergerak cepat dengan mengerahkan bantuan lintas kementerian untuk memulihkan kondisi," katanya.

Ngasiman menilai pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional jelang Nataru untuk menjaga keamanan dan kelancaran publik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ngasiman Djoyonegoro  Nataru  TNI  Polri 
BERITA NGASIMAN DJOYONEGORO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp