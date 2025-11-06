Kesibukan Baru Jorge Lorenzo Setelah Pensiun dari Dunia Otomotif: Investasi Kripto

jpnn.com - JAKARTA - Pembalap legendaris MotoGP asal Spanyol Jorge Lorenzo punya kesibukan baru setelah pensiun dari dunia otomotif.

Lorenzo yang pernah tiga kali menjadi juara dunia MotoGP, yakni pada 2010, 2012 dan 2015, itu kini tengah menggeluti dunia investasi kripto.

Baru-baru ini, Lorenzo ditunjuk menjadi brand ambassador Bitget, Exchange Universal (UEX) terbesar di dunia.

Lorenzo mengaku senang terjun ke dunia investasi yang dinilai punya kesamaan dengan mengemudi saat menjadi pembalap.

“Saya melihat saat ini antara olahraga dan kripto jauh lebih terkoneksi dibandingkan beberapa tahun lalu. Saat ini fan tidak lagi hanya melihat logo di baju atau racepack yang kami gunakan. Mereka ingin lebih dari itu. Pengalaman, keterlibatan, dan koneksi yang jauh lebih dalam lagi,” ungkap pria asal Palma de Mallorca itu.

Mantan pembalap tim Yamaha itu menilai bahwa kerja samanya dengan industri kripto memberikan pengalaman berbeda kepada para penggemarnya.

“Bitget sebagai platform investasi aset kripto. Perasaan itu muncul begitu saja secara alami. Bitget bukan hanya platform perdagangan biasa,”

“Sebagai pembalap, saya selalu percaya akan presisi, ketepatan waktu, dan strategi yang tepat. Mindset yang sama persis dengan apa yang Bitget tanamkan," ungkap pria yang akrab disapa Jorge itu. (mcr16/jpnn)