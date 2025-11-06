Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Kesibukan Baru Jorge Lorenzo Setelah Pensiun dari Dunia Otomotif: Investasi Kripto

Kamis, 06 November 2025 – 22:30 WIB
Kesibukan Baru Jorge Lorenzo Setelah Pensiun dari Dunia Otomotif: Investasi Kripto - JPNN.COM
Pembalap Jorge Lorenzo saat mengunjungi Sirkuit Mandalika, Indonesia. Foto: Dokumentasi Bitget

jpnn.com - JAKARTA - Pembalap legendaris MotoGP asal Spanyol Jorge Lorenzo punya kesibukan baru setelah pensiun dari dunia otomotif.

Lorenzo yang pernah tiga kali menjadi juara dunia MotoGP, yakni pada 2010, 2012 dan 2015, itu kini tengah menggeluti dunia investasi kripto.

Baru-baru ini, Lorenzo ditunjuk menjadi brand ambassador Bitget, Exchange Universal (UEX) terbesar di dunia.

Baca Juga:

Lorenzo mengaku senang terjun ke dunia investasi yang dinilai punya kesamaan dengan mengemudi saat menjadi pembalap.

“Saya melihat saat ini antara olahraga dan kripto jauh lebih terkoneksi dibandingkan beberapa tahun lalu. Saat ini fan tidak lagi hanya melihat logo di baju atau racepack yang kami gunakan.  Mereka ingin lebih dari itu. Pengalaman, keterlibatan, dan koneksi yang jauh lebih dalam lagi,” ungkap pria asal Palma de Mallorca itu.

Mantan pembalap tim Yamaha itu menilai bahwa kerja samanya dengan industri kripto memberikan pengalaman berbeda kepada para penggemarnya.

Baca Juga:

“Bitget sebagai platform investasi aset kripto. Perasaan itu muncul begitu saja secara alami. Bitget bukan hanya platform perdagangan biasa,”

“Sebagai pembalap, saya selalu percaya akan presisi, ketepatan waktu, dan strategi yang tepat. Mindset yang sama persis dengan apa yang Bitget tanamkan," ungkap pria yang akrab disapa Jorge itu. (mcr16/jpnn)

Mantan pembalap legendaris MotoGP asal Spanyol Jorge Lorenzo punya kesibukan baru setelah pensiun dari dunia otomotif.  Apa itu?

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Muhammad Naufal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jorge Lorenzo  investasi kripto  MotoGP  Juara Dunia 
BERITA JORGE LORENZO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp