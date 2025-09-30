Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kesimpulan Penyidik di Kasus Kematian Arya Daru Belum Bisa Menenangkan Hati Keluarga

Selasa, 30 September 2025 – 13:19 WIB
Kesimpulan Penyidik di Kasus Kematian Arya Daru Belum Bisa Menenangkan Hati Keluarga - JPNN.COM
Kuasa hukum beserta keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan melaporkan informasi terkait kasus kematian korban kepada Komisi XIII dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Kawasan Parlemen, Jakarta, Selasa (30/9/2025). (ANTARA/Aria Ananda)

jpnn.com, JAKARTA - Ayah diplomat Arya Daru Pangayunan, Subaryono mengaku sampai saat ini tidak puas dengan kesimpulan penyidik terhadap kasus kematian diplomat muda Kemenlu.

Dia berkata demikian saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).

"Bagaimana penyampaian dari pihak penyidik pada waktu itu belum bisa menenangkan kami terus terang saja," kata dia dalam rapat, Selasa.

Baca Juga:

Subaryono memang menghargai kinerja kepolisian dalam mengungkap penyebab tewasnya Arya Daru.

Namun, kata dia, pihak keluarga sampai kini merasa ada yang mengganjal dari kerja kepolisian mengusut kasus Arya Daru.

"Bagi kami itu juga belum membuat kami merasa jelas dengan apa sebetulnya yang terjadi pada anak kami," ujarnya.

Baca Juga:

Subaryono mengatakan pihak keluarga sampai kini juga bingung menyampaikan keluhan terhadap pengusutan kasus Arya Daru.

"Saya terus terang sebagai orang tua di Yogyakata, saya tidak tahu harus ke mana saya harus menyampaikan hal itu," kata dia.

Keluarga mendiang Arya Daru Pangayunan sampai kini tidak puas dengan kesimpulan penyidik terhadap kasus kematian diplomat muda itu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kematian Diplomat Muda  Kasus kematian diplomat muda  Kematian Diplomat Muda Kemlu  Kasus Arya Daru  kasus kematian Arya Daru 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp