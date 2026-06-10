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JPNN.com - Kriminal

Ketagihan Judi Online & Narkoba, Pria di Makassar Curi Emas Ibunya

Rabu, 10 Juni 2026 – 09:05 WIB
Ketagihan Judi Online & Narkoba, Pria di Makassar Curi Emas Ibunya - JPNN.COM
Pelaku WJR (kanan) berada di samping penyidik seusai ditangkap polisi karena mencuri emas ibunya. Uang hasil penjualan perhiasan diduga digunakan bermain judi online serta memakai narkoba. ANTARA/HO-Dokumentasi Polsek Manggala.

jpnn.com - MAKASSAR - Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan, WJR (31), ditangkap polisi karena mencuri perhiasan milik ibunya. WJR mencuri perhiasan bernilai puluhan juta rupiah karena diduga kecanduan bermain judi online dan narkoba.

"Pelakunya sudah diamankan di wilayah Kelurahan Makassar, Jalan AMD Perumnas Antang, setelah ada laporan," ujar Kapolsek Manggala Kompol Samuel To'longan di Makassar, Rabu (10/6).

Kasus pencurian itu terungkap pada 3 Juni 2026 setelah adanya laporan dari seorang perempuan berinisial ARP. Belakangan diketahui pelapor merupakan ibu pelaku.

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Korban melaporkan anaknya karena kehilangan sejumlah perhiasan emas di dalam dompet yang diletakkan dalam lemari pada ruang keluarga. 

Barang berharga yang diambil pelaku masing-masing cincin emas 10 gram, satu kalung emas 10 gram, dua gelang emas 5 gram. Total 30 gram dengan nilai sekitar Rp 75 juta.  "Uang hasil jual emas tersebut digunakan untuk bermain judol dan diduga penyalahgunaan narkoba," papar Kompol Samuel. 

Kanit Reskrim Polsek Manggala AKP Andi Ilham menambahkan penangkapan pelaku dilakukan setelah menindaklanjuti laporan korban.

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Tim Unit Resmob Polsek Manggala yang melakukan serangkaian penyelidikan akhirnya memperoleh informasi keberaadaan pelaku. Petugas kemudian bergerak cepat meringkus pelaku di Jalan AMD Perumnas Antang tanpa adanya perlawanan. 

Pelaku mengakui perbuatannya mengambil emas ibunya. Pencurian emas itu mulai Mei hingga Juni 2026 secara bertahap. Emas itu dijual murah oleh pelaku. Satu gelang emas 5 gram dijual ke wilayah sentra penjualan emas di Jalan Somba Opu seharga Rp 7 jutaan. 

Gegara ketagihan judi online dan narkoba, pria di Makassar, Sulsel mencuri emas milik ibunya. Pelaku sudah diringkus polisi.

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TAGS   Pencurian emas  judi online  narkoba  Polisi 
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