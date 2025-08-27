Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Ketahuan Mencuri Motor, Pria Asal Seberang Ulu 1 Diringkus Polisi

Rabu, 27 Agustus 2025 – 16:00 WIB
Ilustrasi polisi menangkap pelaku curanmor di Sumsel. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - PALEMBANG - Seorang warga Lorong Terusan I, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Bambang (29) diamankan Tim Buser Polsek Plaju.

Bambang diamankan setelah kepergok hendak mencuri sepeda motor di Jalan Padasuka, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Selasa (26/8) sekitar pukul 18.30 WIB. 

Kapolsek Plaju AKP Andrian mengungkapkan bahwa peristiwa pencurian ini bermula saat korban, yakni Wilson (50), sedang berada di dalam rumah. 

Lalu, korban mendengar teriakan warga dari depan rumah bahwa sepeda motornya telah dibawa oleh terlapor yang berjumlah dua orang. 

"Kebetulan saat kejadian, Kanit Res Polsek Plaju Ipda Petrus lagi berada di Jalan Tegal Binangun, dan spontan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku," kata Andrian, Rabu (27/8).

Setelah kabur ke Jalan Talang Petai, pelaku menemui jalan buntu dan meninggalkan sepeda motor di pinggir jalan.

"Saat itulah, (pelaku) langsung diamankan petugas Buser Polsek Plaju, setelah meninggalkan motornya di pinggir jalan," ungkapnya.

Andrian menambahkan pelaku mengaku tidak beraksi sendirian, melainkan bersama temannya. Namun, teman pelaku berhasil kabur.

Seorang pria asal Seberang Ulu I, Palembang, diringkus polisi karena kepergok hendak mencuri sepeda motor.

