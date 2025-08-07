Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Dahlan Iskan

Ketahuan Mengapa

Oleh: Dahlan Iskan

Kamis, 07 Agustus 2025 – 07:40 WIB
Ketahuan Mengapa - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - India melawan. Negara itu pun berhasil membuat Presiden Donald Trump gelagapan. Kemarin.

"Amerika Serikat sendiri masih impor uranium dan palladium dari Rusia," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri India.

Anda sudah tahu: India memang tidak bisa menerima alasan Trump mengenakan tarif tinggi atas ekspor barang India: 25 persen. Yakni karena India masih impor minyak mentah dari Rusia.

Baca Juga:

Itu membuat Rusia masih punya uang untuk menyerang Ukraina.

Maka wartawan menanyakan kebenaran tuduhan India itu ke Trump. Yang ditanya gelagapan. "Saya tidak tahu itu," jawab Trump.

Tentu Trump marah dengan perlawanan India itu. "India bukan partner dagang yang baik," ujar Trump.

Baca Juga:

"India banyak punya bisnis dengan Amerika. Amerika hampir tidak punya bisnis dengan India," tambahnya.

Kemarahan pun memuncak. "Saya akan putuskan tarif tambahan untuk India," ujar Trump.

India melawan. Negara itu pun berhasil membuat Presiden Donald Trump gelagapan. Kemarin. Ini gegara tarif 25 persen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dahlan Iskan  Ketahuan Mengapa  India  Amerika  Trump  Donald Trump  impor  Rusia  impor minyak  uranium  palladium  Disway  Disway hari ini 
BERITA DAHLAN ISKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp