Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Food

Ketan Jepit, Makanan Palembang yang Hanya Ada Saat Agustus

Kamis, 14 Agustus 2025 – 00:28 WIB
Ketan Jepit, Makanan Palembang yang Hanya Ada Saat Agustus - JPNN.COM
Ketan Jepit makanan Palembang yang hanya ada 17 Agustus. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Ada banyak makanan yang muncul menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya Ketan Jepit.

Ketan Jepit ini mempunyai cita rasa yang gurih.

Terbuat dari beras ketan, diberi isian abon ayam atau sapi, lalu dibungkus dengan daun pisang dibentuk segitiga dan dibakar.

Baca Juga:

Sekilas, Ketan Jepit mirip dengan lemper. Hanya saja jika lemper terbuat dari beras dan dikukus, Ketan Jepit terbuat dari beras ketan dan dibakar.

Ketan Jepit bisa ditemui di Jalan Merdeka atau tepatnya di seberang Kantor Wali Kota Palembang. Di sana, kalian akan menemukan para penjual Ketan Jepit.

Nurbaya (64) salah satu penjual Ketan Jepit yang berada di Jalan Merdeka mengungkap dirinya mulai menjual makanan tersebut pada 1 Agustus 2025.

Baca Juga:

"Ketan Jepit ini hanya ada saat bulan Agustus. Alhamdulillah, dari mulai 1 Agustus hingga hari ini sudah terjual 20 buah Ketan Jepit," ungkap Nurbaya saat ditemui di lapak jualannya, Rabu (13/8/2025).

Satu Ketan Jepit dijual dengan harga Rp 5 ribu. "Satu jepitan berisi dua buah ketan jepit," ujar Nurbaya.

Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, banyak makanan di Palembang yang muncul. Salah satunya Ketan Jepit.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ketan Jepit  Makanan  Palembang  17 Agustus 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp