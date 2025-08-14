Ketan Jepit, Makanan Palembang yang Hanya Ada Saat Agustus

Kamis, 14 Agustus 2025 – 00:28 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Ada banyak makanan yang muncul menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya Ketan Jepit.

Ketan Jepit ini mempunyai cita rasa yang gurih.

Terbuat dari beras ketan, diberi isian abon ayam atau sapi, lalu dibungkus dengan daun pisang dibentuk segitiga dan dibakar.

Sekilas, Ketan Jepit mirip dengan lemper. Hanya saja jika lemper terbuat dari beras dan dikukus, Ketan Jepit terbuat dari beras ketan dan dibakar.

Ketan Jepit bisa ditemui di Jalan Merdeka atau tepatnya di seberang Kantor Wali Kota Palembang. Di sana, kalian akan menemukan para penjual Ketan Jepit.

Nurbaya (64) salah satu penjual Ketan Jepit yang berada di Jalan Merdeka mengungkap dirinya mulai menjual makanan tersebut pada 1 Agustus 2025.

"Ketan Jepit ini hanya ada saat bulan Agustus. Alhamdulillah, dari mulai 1 Agustus hingga hari ini sudah terjual 20 buah Ketan Jepit," ungkap Nurbaya saat ditemui di lapak jualannya, Rabu (13/8/2025).

Satu Ketan Jepit dijual dengan harga Rp 5 ribu. "Satu jepitan berisi dua buah ketan jepit," ujar Nurbaya.