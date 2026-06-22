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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ketan Talam Durian Jadi Ikon Kuliner Pekanbaru Seusai Pecahkan Rekor MURI

Senin, 22 Juni 2026 – 10:43 WIB
Ketan Talam Durian Jadi Ikon Kuliner Pekanbaru Seusai Pecahkan Rekor MURI - JPNN.COM
Penampakan festival kue talam di Pekanbaru. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Kue Ketan Talam Durian resmi ditetapkan sebagai ikon kuliner Kota Pekanbaru setelah berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Penghargaan itu diberikan melalui penyajian Kue Ketan Talam Durian terpanjang sepanjang satu kilometer pada peringatan Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru.

Pemecahan rekor tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya Pemerintah Kota Pekanbaru memperkenalkan kuliner khas Melayu itu ke tingkat nasional hingga internasional.

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Kue Ketan Talam Durian diharapkan menjadi identitas kuliner Pekanbaru, sebagaimana pempek identik dengan Palembang, bakpia dengan Yogyakarta, dan bika ambon dengan Medan.

Festival yang digelar di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman itu tidak hanya menghadirkan Kue Ketan Talam Durian sepanjang satu kilometer, tetapi juga membagikan sebanyak 3.000 buah durian gratis kepada masyarakat.

Antusiasme warga pun membludak. Jika semula panitia memperkirakan jumlah pengunjung sekitar 5.000 hingga 10.000 orang, kenyataannya lebih dari 80.000 masyarakat memadati lokasi acara.

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Pengunjung datang tidak hanya dari Pekanbaru, tetapi juga dari berbagai kabupaten dan kota di Riau, bahkan sejumlah daerah di luar provinsi.

Sejumlah tokoh nasional turut menghadiri festival tersebut, di antaranya Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.

Pemecahan rekor tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya Pemerintah Kota Pekanbaru memperkenalkan kuliner khas Melayu itu hingga ke tingkat internasional.

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TAGS   Ketan Talam Durian  Kuliner  Rekor Muri  Pempek 

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