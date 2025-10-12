Ketat Sejak Laga Perdana! Pemain Timnas Turun Gunung di Mandiri SSS 3x3 Seri Jawa

Minggu, 12 Oktober 2025 – 04:24 WIB

jpnn.com - Ajang Mandiri SSS 3x3 Indonesia Seri Jawa berlangsung tak kalah seru dibandingkan edisi sebelumnya di kota lain.

Sebelumnya, penyelenggaraan sukses dihelat di Medan, serta di Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Penanggung jawab Mandiri SSS 3x3 Indonesia Chaerul Anwar Azis mengungkapkan bahwa seri pemungkas di Jakarta merupakan ajang gabungan tim-tim dari berbagai kota di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, hingga Yogyakarta.

Semua pertandingan digelar selama dua hari penuh di Warriors Sports Complex, Bintaro.

“Jumlah peserta Mandiri SSS 3x3 Indonesia Seri Jawa kurang lebih mencapai 70 tim, dengan total 84 laga dalam satu hari."

"Kualitas pertandingan juga luar biasa karena tim-tim yang tampil sudah berpengalaman di berbagai turnamen 3x3,” ujar pria yang akrab disapa Buyo itu.

Ajang Mandiri SSS 3x3 Indonesia seri Jawa tetap mempertandingkan KU-15, KU-18, KU-23 serta kategori umum.

Beberapa nama besar seperti Halmaheranno Hady dan Valencia Callistan turut memeriahkan ajang ini.