JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ketemu Timnas Indonesia, Bulgaria Berlatih Adu Penalti

Minggu, 29 Maret 2026 – 16:12 WIB
Skuad Bulgaria saat berlatih di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Jakarta untuk persiapan FIFA Series 2026 melawan Timnas Indonesia. Foto: Facebook/Team Bulgaria

jpnn.com - JAKARTA - Bulgaria mempersiapkan diri menghadapi partai final FIFA Series 2026 melawan Timnas Indonesia.

Pelatih Bulgaria Aleksandar Dimitrov mengungkapkan bahwa saat ini timnya bersiap menghadapi skenario mengakhiri laga dengan adu tendangan penalti. 

Dengan melihat kekuatan skuad Garuda, juru taktik kelahiran 12 September 1976 itu mempersiapkan semua kemungkinan yang terjadi.

"Kami mempersiapkan diri dengan skenario yang terjadi di laga esok hari termasuk adu tendangan penalti,” ujar Dimitrov.

Bulgaria tercatat sebelumnya pernah mengikuti ajang FIFA Series pada edisi 2024 di Baku, Azerbaijan.

Pada ajang tersebut skuad berjuluk The Lions tersebut menghadapi Tanzania, Mongolia dan tuan rumah Azerbaijan.

Melihat adanya perbedaan pada edisi 2026 membuat Aleksandar Dimitrov beradaptasi dengan format pertandingan yang ditawarkan berbeda.

Untuk itu, pria asal Sofia tersebut mengingatkan anak asuhannya untuk bisa fokus agar meraih kemenangan di hadapan penggemar Timnas Indonesia.

Bulgaria mulai berlatih adu tendangan penalti untuk mengantisipasi hasil imbang di babak reguler melawan Timnas Indonesia, Senin (30/3).

TAGS   Timnas Indonesia  Bulgaria  FIFA Series 2026  indonesia vs bulgaria 
