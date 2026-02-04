Ketersediaan Pangan RI Diklaim Aman Hingga Idulfitri 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan nasional aman menghadapi Ramadan hingga Idufitri 2026.

Hal ini menurut Amran, berdasarkan pada proyeksi neraca pangan serta evaluasi lapangan lintas pemangku kepentingan terkait.

"Berdasarkan hasil pemantauan proyeksi neraca pangan serta evaluasi lapangan yang kami lakukan bersama Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, kami sampaikan kondisi produksi pasokan dan stok pangan strategis nasional dalam kondisi cukup aman untuk menghadapi Ramadan 1447 Hijriah," kata kata Amran dikutip Rabu (7/1).

Menurutnya, puasa Ramadan yang diperkirakan berlangsung Februari hingga Maret 2026 dengan Idulfitri sekitar 20 hingga 21 Maret, menjadi momentum pemerintah memastikan pasokan cukup serta harga terjaga stabil nasional bagi masyarakat luas.

Untuk beras, jagung, bawang merah, cabai, ayam, telur, dan minyak goreng, kebutuhan dipenuhi produksi dalam negeri, sementara kedelai, bawang putih, daging sapi, serta gula didukung impor yang terukur.

Kementerian Pertanian menyatakan stok komoditas strategis, terutama beras, berada kondisi cukup dengan pemantauan rutin hingga akhir Maret 2026 untuk mengantisipasi lonjakan permintaan musiman nasional selama Ramadan hingga Lebaran.

Ia menuturkan berbagai langkah ditempuh melalui pengamanan produksi, distribusi dari wilayah surplus ke defisit, kerja sama antardaerah, koordinasi pelaku usaha, serta sistem peringatan dini harga harian nasional bersama badan usaha milik daerah (BUMD) dan swasta terkait.

Dengan operasi pasar dan pengawasan Satgas Pangan, Amran optimistis ketersediaan serta stabilitas harga terjaga, melindungi konsumen sekaligus petani peternak nasional selama Ramadhan dan Idulfitri 1447 Hijriah mendatang aman berkeadilan.