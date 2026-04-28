JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Ketidakpastian Perundingan Iran-AS Pengaruhi Kurs Rupiah Pagi Ini

Selasa, 28 April 2026 – 12:01 WIB
Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan pelemahan rupiah akibat ketidakpastian perdamaian antara Iran-AS. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan pelemahan rupiah akibat ketidakpastian perdamaian antara Iran-AS.

Nilai tukar rupiah melemah 12 poin atau 0,07 persen menjadi Rp 17.223 USD dari penutupan sebelumnya di level Rp 17.211 per USD pada Selasa pagi.

“Rupiah diperkirakan melemah terhadap USD di tengah sentimen yang berbalik risk off dari ketidakpastian perdamaian di Timteng (Timur Tengah) oleh laporan apabila AS tidak menerima usulan perdamaian terbaru Iran. Indeks dolar AS dan harga minyak mentah dunia terpantau kembali naik,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Baca Juga:

Mengutip Anadolu, Presiden AS Donald Trump bertemu dengan tim keamanan nasionalnya pada Senin (27/4) untuk membahas proposal terbaru Iran, kata Gedung Putih.

Pernyataannya muncul di tengah meningkatnya upaya diplomatik untuk menghidupkan kembali pembicaraan antara Washington dan Teheran setelah berminggu-minggu perang dan negosiasi yang gagal.

Namun, Trump dilaporkan tidak puas dengan proposal Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri perang AS-Israel melawan Iran.

Baca Juga:

Trump diberi pengarahan tentang rencana Teheran, yang meliputi pengakhiran blokade oleh AS di jalur air penting tersebut, tanpa membahas program nuklir Iran.

Iran sebelumnya telah menolak tuntutan AS agar menghentikan semua pengayaan uranium, dengan alasan bahwa mereka memiliki hak berdasarkan hukum internasional untuk melakukannya, dan sejauh ini menolak untuk menyerahkan uranium yang telah mereka perkaya tersebut.

BERITA RUPIAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
