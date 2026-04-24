Ketika Desa Menjaga, Negara Masih Ragu

Setiap 22 April, kita memperingati Hari Bumi dengan narasi yang hampir seragam: menjaga lingkungan, menanam pohon, dan mengurangi sampah.

Di balik seremoni itu, apakah arah kebijakan lingkungan kita sudah benar-benar berpihak pada mereka yang setiap hari menjaga bumi, yakni masyarakat desa?

Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa.

Ketua Bidang Pertanian, Peternakan, Maritim, Kehutanan, dan Pembangunan Desa DPP PATRIA PMKRI Periode 2025-2030 Ardy Edo Saragih, S.Hut. Foto: Source for JPNN.com

Kawasan hutan kita masih mencapai lebih dari 90 juta hektare, laut kita termasuk yang terkaya di dunia, dan desa-desa menjadi penyangga utama ketahanan ekologi nasional.

Di saat yang sama, kita juga menghadapi tekanan besar seperti deforestasi, degradasi lahan, pencemaran, serta krisis iklim yang semakin nyata.

Data menunjukkan bahwa sektor berbasis lahan (termasuk kehutanan dan pertanian) masih menjadi salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca di Indonesia.