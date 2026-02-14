Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Westlife dan Malam Emosional di NICE PIK2, Ketika Harmoni Bertemu Venue Sempurna

Sabtu, 14 Februari 2026 – 12:42 WIB
Westlife dan Malam Emosional di NICE PIK2, Ketika Harmoni Bertemu Venue Sempurna - JPNN.COM
Konser Westlife berlangsung meriah di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2 pada Selasa (10/2). Foto: Dok. NICE

jpnn.com, JAKARTA - Ada momen ketika kualitas musik dan ruang pertunjukan saling menguatkan. Pada Selasa (10/2/2026) malam, momen itu terasa jelas di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK2 yang menjadi venue konser Westlife.  

Harmoni khas grup pop asal Irlandia itu bertemu dengan tata akustik dan produksi panggung yang presisi. Lampu utama perlahan meredup, lalu orkestra intru mengalun diikuti tiga suara yang langsung dikenali ribuan penggemar Westlife.

Format A Gala Evening 2026 menghadirkan nuansa elegan dengan dukungan aransemen simfonik, memperkaya lagu-lagu yang telah hidup lebih dari dua dekade.

Baca Juga:

Setiap nada terdengar bersih. Vokal mengisi ruang tanpa gema berlebihan. Instrumen orkestra menyatu tanpa menutupi harmoni utama. Arena konser berubah menjadi ruang nostalgia yang terkurasi.

Kevin Mahendra (29), musikus kafe sekaligus penggemar lama Westlife, menilai kualitas musikal malam itu berada pada level tinggi.

“Blending vokal mereka tetap solid. Sustain panjangnya stabil dan harmoninya rapat. Itu bukti mereka masih sangat terlatih secara teknis,” ungkap Kevin.

Baca Juga:

Menurut Kevin, kualitas venue turut menentukan pengalaman tersebut.

“Akustik NICE PIK2 mendukung detail suara. Bahkan di lagu pelan, dinamika volumenya tetap terasa," tambahnya.

Konser Westlife berlangsung meriah di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2 pada Selasa (10/2).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nice PIK2  nice  NICE PIK 2  NICE PIK  Westlife  Konser Westlife 
BERITA NICE PIK2 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp