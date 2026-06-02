Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Artikel - Opini

Ketika Pancasila Mengajak Kita Bercermin

Oleh: Ir. Ibnu Prakoso, M.Sos - Alumnus PPRA LVIII Lemhannas RI, Ketua Bidang Pengkaderan DPP IKAL-Lemhannas 2026-2031, aktif dalam kajian kebangsaan, penguatan karakter, dan isu ketahanan nasional

Selasa, 02 Juni 2026 – 13:10 WIB
Ketika Pancasila Mengajak Kita Bercermin - JPNN.COM
Alumnus PPRA LVIII Lemhannas RI, Ketua Bidang Pengkaderan DPP IKAL-Lemhannas 2026-2031, aktif dalam kajian kebangsaan, penguatan karakter, dan isu ketahanan nasional Ir. Ibnu Prakoso, M.Sos. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Delapan puluh satu tahun setelah Bung Karno memperkenalkan Pancasila pada 1 Juni 1945, pertanyaan yang layak kita ajukan bukanlah apakah kita masih menghafal lima silanya, melainkan apakah nilai-nilainya sungguh hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila tidak membutuhkan lebih banyak pujian. Yang dibutuhkannya adalah keberanian untuk menjadikannya pedoman dalam setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan.

Setiap tahun Hari Lahir Pancasila diperingati melalui berbagai upacara dan seremoni.

Baca Juga:

Namun, peringatan itu akan kehilangan makna apabila tidak menjadi momentum evaluasi nasional.

Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan kompas moral yang seharusnya mengarahkan pembangunan, hukum, politik, dan ekonomi agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

Momentum refleksi itu menjadi penting ketika kita menyaksikan berbagai persoalan yang masih dihadapi bangsa ini.

Baca Juga:

Di Papua, pembangunan terus berjalan dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pada saat yang sama muncul kekhawatiran mengenai kerusakan lingkungan dan berkurangnya kawasan hutan yang selama ini menjadi bagian penting kehidupan masyarakat adat.

Cara terbaik menghormati Pancasila bukan hanya dengan mengenangnya, melainkan dengan menghadirkannya dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   peringatan hari Pancasila  Ibnu Prakoso  Lemhannas  ikal lemhannas 
BERITA PERINGATAN HARI PANCASILA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp