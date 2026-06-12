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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Ketika Sampah Disulap Menjadi Emas: Pengabdian Bhayangkara di Tanah Jawara Mengubah Limbah Menjadi Berkah

Jumat, 12 Juni 2026 – 19:30 WIB
Ketika Sampah Disulap Menjadi Emas: Pengabdian Bhayangkara di Tanah Jawara Mengubah Limbah Menjadi Berkah - JPNN.COM
Bank Sampah Induk Berkah Bhayangkara yang didirikan anggota Polri dari Polsek Waringinkurung, Kabupaten Serang, Aiptu Eko Yulianto. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com

jpnn.com - Tumpukan sampah yang menggunung kerap dianggap sebagai masalah. Namun, di sudut Jalan Buntu, Desa Kramatwatu, Kabupaten Serang, sampah justru menjelma menjadi harapan. 

Dari tempat sederhana itu, seorang anggota Polri membuktikan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak hanya dilakukan melalui seragam atau tugas kepolisian, tetapi juga lewat aksi nyata menjaga lingkungan serta memberdayakan warga.

Ketika Sampah Disulap Menjadi Emas: Pengabdian Bhayangkara di Tanah Jawara Mengubah Limbah Menjadi BerkahAiptu Eko Yulianto bersama nasabah Unit Bank Sampah Berkah Bhayangkara dengan program unggulan sampah ditukar emas. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com

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Dialah Aiptu Eko Yulianto, sekarang mengemban tugas sebagai Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) 1 Polsek Waringinkurung, Polresta Serang Kota. 

Di tengah kesibukannya sebagai anggota Polri, Aiptu Eko mendirikan Bank Sampah Induk Berkah Bhayangkara, sebuah gerakan sosial yang kini menjadi inspirasi bagi banyak pihak.

Perjalanan itu bermula pada masa pandemi Covid-19, tepatnya tahun 2019. Saat itu, Kabupaten Serang tengah menghadapi persoalan serius terkait sampah. 

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Kondisi lingkungan yang memprihatinkan menggugah hati Aiptu Eko untuk mengambil peran.

"Awalnya karena keresahan melihat kondisi darurat sampah. Saya berpikir, sebagai anggota Polri saya juga harus bisa memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat," ucap Aiptu Eko kepada JPNN.com, Jumat (12/6).

Berkat tangan dingin Aiptu Eko Yulianto mengubah limbah sampah menjadi bernilai berkah. Langkah sederhana itu perlahan membuahkan hasil bernilai ekonomi.

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TAGS   Bhayangkara  Anggota Polri  bank sampah  Bank Sampah Induk Berkah Bhayangkara  Aiptu Eko Yulianto  Kabupaten Serang  Polsek Waringinkurung  polresta Serang Kota  Polri 
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