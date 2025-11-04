Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

Ketua Banggar kepada Menkeu Purbaya: Pemda Itu Anggarannya Pasti Habis

Selasa, 04 November 2025 – 21:29 WIB
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebutkan pemerintah daerah (pemda) biasanya selalu mampu menghabiskan dana dalam setahun.

Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media terkait pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta pemda menghabiskan anggaran.

"Kalau selama ini saya 13 tahun di Banggar. Setahu saya, pemerintah daerah itu anggarannya pasti selalu habis," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu merasa yakin anggaran pemda yang sedang terparkir di bank hanya bersifat sementara dan akan habis ketika program mulai tereksekusi. 

"Itu, kan, bagian dari proses, program-program yang masih, sudah, sedang, dan akan dijalankan. Pasti habis anggarannya. Tidak mungkin anggarannya tidak akan habis," lanjut Said.

Toh, kata dia, anggaran pemda saat ini banyak yang minus setelah pemerintah pusat memotong transfer ke daerah. Dari situ tidak mungkin mereka menyimpan dana dalam waktu lama.

"Daerah lagi minus anggaran, lagi membutuhkan anggaran. Masa daerah akan menyimpan anggarannya. Itu, kok, tidak make sense, tidak masuk akal," ujarnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya memohon maaf ke kementerian atau lembaga dan pemda yang tersinggung dengan perkataan pria berkacamata itu. 

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut pemda saat ini kekurangan anggaran, sehingga mereka bakal menghabiskan dana dalam setahun.

