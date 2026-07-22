Ketua Banggar Ungkap Hanya 71 Persen Rumah di Madura yang Berstatus Layak Huni

jpnn.com - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyalurkan seluruh dana resesnya demi membantu warga di Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim) untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni.

Said menempuh langkah itu guna merespons tingginya angka rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah Madura.

"Saya menyalurkan sepenuhnya uang reses untuk membantu warga di Sumenep memperbaiki rumah mereka," kata dia kepada awak media, Rabu (22/7).

Anggota DPR RI Dapil XI Jawa Timur itu mengungkapkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap capaian rumah layak huni di Madura baru menyentuh angka 71 persen.

Said mengatakan temuan itu sebagai pertanda masih ada 29 persen rumah tangga yang kondisi huniannya tergolong tidak layak.

?"Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur yang rata rata rumah layak huni mencapai 80 persen," lanjut legislator PDI Perjuangan itu.

Pria kelahiran Sumenep, Jatim itu mengatakan pangan, sandang, dan papan di sisi lain menjadi indikator utama mengukur tingkat kemiskinan masyarakat.

Said menilai negara bertanggung jawab memastikan kebutuhan dasar tersebut dapat terpenuhi dengan layak, mengingat backlog perumahan nasional masih menyentuh 15 juta unit dan jumlah hunian tak layak di tingkat nasional mencapai 43,3 juta rumah tangga.