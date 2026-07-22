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JPNN.com - Politik - Legislatif

Ketua Banggar Ungkap Hanya 71 Persen Rumah di Madura yang Berstatus Layak Huni

Rabu, 22 Juli 2026 – 21:15 WIB
Ketua Banggar Ungkap Hanya 71 Persen Rumah di Madura yang Berstatus Layak Huni - JPNN.COM
Tim dari Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat menyerahkan bantuan perbaikan rumah ke warga di Madura, Rabu (22/7/2026). Source for JPNN

jpnn.com - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyalurkan seluruh dana resesnya demi membantu warga di Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim) untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni.

Said menempuh langkah itu guna merespons tingginya angka rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah Madura.

"Saya menyalurkan sepenuhnya uang reses untuk membantu warga di Sumenep memperbaiki rumah mereka," kata dia kepada awak media, Rabu (22/7).

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Anggota DPR RI Dapil XI Jawa Timur itu mengungkapkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap capaian rumah layak huni di Madura baru menyentuh angka 71 persen. 

Said mengatakan temuan itu sebagai pertanda masih ada 29 persen rumah tangga yang kondisi huniannya tergolong tidak layak.

?"Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur yang rata rata rumah layak huni mencapai 80 persen," lanjut legislator PDI Perjuangan itu.

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Pria kelahiran Sumenep, Jatim itu mengatakan pangan, sandang, dan papan di sisi lain menjadi indikator utama mengukur tingkat kemiskinan masyarakat. 

Said menilai negara bertanggung jawab memastikan kebutuhan dasar tersebut dapat terpenuhi dengan layak, mengingat backlog perumahan nasional masih menyentuh 15 juta unit dan jumlah hunian tak layak di tingkat nasional mencapai 43,3 juta rumah tangga.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut ada 29 persen rumah tangga diii Madura kondisi huniannya tergolong tidak layak.

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TAGS   Madura  Rumah Tidak Layak Huni  Said Abdullah  Ketua Banggar  DPR RI  rumah tangga  bantuan 
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