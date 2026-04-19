Ketua DPD Golkar Malra Nus Kei Ditikam di Pintu Bandara, Nyawanya Tak Tertolong

jpnn.com - Personel Polres Maluku Tenggara (Malra) menangkap dua orang terduga penikam Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Malra Agrapinus Rumatora alias Nus Kei.

Penikaman itu sebelumnya terjadi di pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun, Minggu (19/4/2026).

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rositah Umasugi menyebut petugas dengan dipimpin langsung Kapolres Malra AKBP Rian Suhendi menangkap dua terduga pelaku dalam waktu sekitar dua jam setelah kejadian.

Baca Juga: Dua Terduga Penikam Ketua DPD II Golkar Maluku Tenggara Ditangkap Polisi

"Keduanya masing-masing berinisial HR (28) dan FU (36)," kata Kombes Rositah Umasugi, di Ambon.

Penikaman itu terjadi sekitar pukul 11.25 WIT, tepat di pintu keluar bandara saat korban baru tiba dari Jakarta.

"Tiba-tiba korban ditikam oleh orang tidak dikenal menggunakan sebilah pisau. Terduga pelaku langsung melarikan diri usai kejadian," ucapnya.

Korban sempat dilarikan ke RS Karel Sadsuitubun oleh keluarga sekitar pukul 12.00 WIT. Namun, nyawanya tidak tertolong akibat luka serius yang diderita.

Saat ini, kedua terduga pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif di Satuan Reserse Kriminal Polres Maluku Tenggara.