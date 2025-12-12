Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Ketua DPD NasDem Kota Bandung Tersangka Jual Beli Jabatan, DPW Jabar Merespons

Jumat, 12 Desember 2025 – 10:40 WIB
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Muhammad Farhan-Erwin, dan Ketua DPD NasDem Kota Bandung Rendiana Awangga (pria di tengah berkacamata), dalam penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung periode 2024 - 2029 di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kamis (20/2/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) NasDem Jawa Barat buka suara soal penetapan tersangka Ketua DPD NasDem Kota Bandung Rendiana Awangga oleh kejaksaan.

Awangga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Wakil Wali Kota (Wawalkot) Bandung Erwin dalam kasus dugaan jual beli jabatan.

Ketua DPW NasDem Jabar Mamat Rachmat mengaku belum bertemu dengan Rendiana Awangga.

DPW bersama seluruh DPD NasDem di Kabupaten/Kota, kata Mamat, dalam dua hari terkahir tengah disibukkan dengan agenda evaluasi dan refleksi akhir tahun.

"Belum, kami belum sempat ketemu, karena kami sedang ada di rapat di sini, jadi kami juga belum bertemu," kata Mamat, Jumat (12/12/2025).

Menurutnya, peristiwa yang terjadi pada Ketua DPD NasDem Kota Bandung, bakal menjadi bahan evaluasi.

"Nanti semuanya akan kami evaluasi, jika ada hal seperti itu. Mungkin nanti kami panggil, diskusi. Kalau masih bisa melakukan yang lebih besar lagi, kami bimbing bersama-sama," ucap dia.

Mamat pun memastikan bahwa Ketua DPD NasDem Kota Bandung yang juga anggota DPRD Kota Bandung ini statusnya masih kader NasDem.

DPW NasDem Jabar buka suara soal penetapan tersangka Ketua DPD NasDem yang juga anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga.

