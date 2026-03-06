Ketua DPD RI Ingatkan Pemerintah Soal Stabilitas BBM dan LPG Jelang Mudik

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengingatkan pemerintah agar memastikan ketersediaan pasokan Bahan Bakar Minyak dan Liquefied Petroleum Gas tetap aman menjelang arus mudik dan balik Lebaran. Peringatan ini disampaikan menyusul prediksi pergerakan sekitar 144 juta orang atau hampir 50 persen dari total penduduk Indonesia yang akan pulang ke kampung halaman.

“Ini serius, karena ada dua momentum yang bertabrakan di waktu yang sama. Perang Teluk yang mempengaruhi lalu lintas perdagangan dan supply minyak dunia. Dan inflasi menjelang Lebaran, yang dari tahun ke tahun selalu naik di saat hari raya Idul Fitri,” jelas Sultan Baktiar Najamudin di Jakarta, Kamis (5/3).

Menurut Sultan, kegelisahan warga mengenai potensi kenaikan harga barang dan jasa dalam minggu-minggu mendekati mudik Lebaran perlu direspons serius. Ia menjelaskan jika harga minyak bumi naik, maka bahan bakar naik, biaya transportasi naik, dan pada akhirnya biaya logistik ikut melonjak. Ia menambahkan kelangkaan LPG akan memberikan dampak yang lebih langsung ke masyarakat dan UMKM karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Sultan mengamati masyarakat saat ini semakin melek informasi dan mudah mengakses media. Ia menilai banyak konten berseliweran tentang krisis akibat perang teluk yang dapat memicu kepanikan.

“Karena itu, pemerintah harus detail dan serius, memitigasi ancaman tersebut,” ungkapnya.

Ia menekankan dengan pergerakan masyarakat yang begitu besar, kebutuhan BBM untuk transportasi dan LPG untuk rumah tangga pasti ikut meningkat. Karena itu, menurutnya pemerintah harus memastikan pasokan energi benar-benar aman menjelang Lebaran.

Di sisi lain, Sultan juga melihat peluang di balik mobilitas masyarakat dalam skala besar selama mudik. Ia menilai momen ini sebagai peluang besar untuk menggerakkan ekonomi daerah. Ia menyebut arus mudik sebagai mesin ekonomi raksasa yang mampu mendorong aktivitas ekonomi lokal karena jutaan orang kembali ke daerah asal mereka.

Karena itu, Sultan mengajak pemerintah daerah, pelaku UMKM, industri pariwisata, serta sektor ekonomi kreatif untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan mempromosikan berbagai keunggulan daerah.