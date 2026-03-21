Ketua DPD RI Sultan Apresiasi Presiden Prabowo Rayakan Idulfitri Bersama Korban Banjir Sumatra

jpnn.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang melaksanakan salat Idulfitri bersama korban banjir Sumatra di Kabupaten Aceh Tamiyang.

Menurutnya, kehadiran Presiden Prabowo di tengah korban banjir Sumatra tersebut memberikan pesan empati dan kehadiran negara di saat masa-masa sulit rakyat.

"Presiden memastikan negara melalui pemerintah yang dipimpinnya berkomitmen menghadirkan harapan, berbagi kebahagiaan serta turut merasakan kesedihan masyarakat yang menjadi korban banjir pada Hari Raya Idulfitri," ujar Sultan saat memberikan keterangan resminya di Masjid Istiqlal Jakarta pada Sabtu (21/3/2026).

Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu mengungkapkan peristiwa banjir Sumatra pada Desember tahun lalu menyebabkan banyak korban yang kehilangan keluarga dan orang-orang tercinta.

"Saya kira ini peristiwa langka dan pertama kali dalam sejarah kepemimpinan nasional seorang Presiden RI bersedia hadir untuk salat Idulfitri bersama korban bencana di daerah. Sebagai orang Sumatra tentunya kami sangat bangga dan respek kepada Presiden," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sultan menyampaikan terima kasih atas Komitmen dan konsistensi pemerintah dalam memulihkan kembali daerah-daerah yang terdampak bencana banjir Sumatra.

"Kami melihat upaya rekonstruksi infrastruktur terus diupayakan oleh pemerintah pusat. Demikian juga dengan dukungan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah terdampak bencana," ujar Sultan.(fri/jpnn)



