JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ketua DPD RI Sultan Apresiasi TNI Terlibat Aktif Dalam Pembangunan Jembatan dan Pemulihan Bencana Banjir Sumatra

Selasa, 10 Maret 2026 – 15:51 WIB
Ketua DPD RI Sultan Apresiasi TNI Terlibat Aktif Dalam Pembangunan Jembatan dan Pemulihan Bencana Banjir Sumatra - JPNN.COM
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan apresiasi kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang turut aktif dalam pembangunan ratusan jembatan serta dalam proses pemulihan bencana banjir Sumatra yang lalu.

Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu mengatakan peran aktif prajurit TNI dalam membantu masyarakat dearah adalah wujud pengabdian dan kecintaan TNI terhadap Rakyat dan Bangsa Indonesia.

“Kami melihat TNI tidak hanya aktif dalam menjaga pertahanan Dan kedaulatan negara, namun juga efektif mendorong kecepatan serta ketepatan realisasi program-program pemerintah sesuai harapan masyarakat di daerah,” ujar Sultan kepada awak media pada Selasa (10/3).

Sultan menambahkan selama TNI memiliki Komitmen dan pemahaman yang mendalam terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat hingga ke desa-desa. TNI telah menyatu atau manunggal dengan Rakyat.

"Atas nama lembaga DPD RI kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif serta kerja keras prajurit TNI pada beberapa program prioritas pemerintah, baik program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, penertiban kawasan hutan hingga program pembangunan infrastructur jalan Dan jembatan daerah pasca bencana alam," ujar Sultan.

Lebih lanjut, Sultan mengatakan DPD RI secara kelembagaan siap berkolaborasi bersama institusi TNI dalam agenda pengawasan pembangunan daerah Dan Ketahanan Nasional di daerah.

"DPD RI dan TNI memiliki tanggung jawab konstitusional yang sama dalam menjaga persatuan Nasional," tutupnya.

Diketahui, president Prabowo Subianto baru saja meresmikan 218 jembatan yang dilakukan secara virtual pada Senin (9/3), dengan mengundang para prajurit TNI yang terlibat dalam pembangunan yang dipimpin oleh satuan tugas di bawah komando Kepala Staf TNI Angkatan Darat.(fri/jpnn)

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

