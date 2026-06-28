Ketua DPD RI Sultan B Najamudin Pimpin TP Sriwijaya, Prof Abdul Hamid: Membuka Peluang Besar Sinergi Masyarakat Sumbagsel

jpnn.com - Musyawarah Besar TP Sriwijaya di Jakarta menetapkan Sultan Baktiar Najamudin sebagai Ketua Umum TP Sriwijaya periode 2026–2031.

Putra daerah Bengkulu yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD RI tersebut dipercaya memimpin organisasi yang menaungi masyarakat Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Terpilihnya Sultan B. Najamudin diharapkan menjadi momentum penting untuk mempererat persatuan masyarakat Sumbagsel, memperkuat jejaring antardaerah, serta meningkatkan kontribusi organisasi dalam pembangunan sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi.

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Ketua Umum Keluarga Besar Bumi Sriwijaya Sumsel–Jawa Timur, Prof. Dr. Ir. H. Abdul Hamid, M.P., menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas amanah yang diberikan kepada Sultan Baktiar Najamudin.

Menurutnya, saat ini Keluarga Besar Bumi Sriwijaya Sumsel–Jawa Timur telah menjadi wadah silaturahmi masyarakat perantau asal Sumbagsel di Jawa Timur.

Ke depan, kata dia, organisasi tersebut diharapkan berkembang menjadi organisasi yang menghimpun seluruh masyarakat Sumbagsel sehingga mampu memperkuat sinergi lima provinsi dalam satu semangat kebersamaan.

"Kami berharap di bawah kepemimpinan Bapak Sultan B. Najamudin, gaung TP Sriwijaya semakin besar dan mampu menjadi perekat masyarakat Sumbagsel di seluruh Indonesia. Kami juga berharap sinergi antara TP Sriwijaya dengan Keluarga Besar Bumi Sriwijaya semakin erat untuk membangun berbagai program strategis," ujarnya.

Salah satu program yang menjadi harapan besar adalah pembangunan Rumah Singgah Mahasiswa Sumbagsel di Surabaya sebagai pusat pembinaan, silaturahmi, dan tempat tinggal sementara bagi mahasiswa asal Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung yang sedang menempuh pendidikan di Jawa Timur.