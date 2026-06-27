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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin Ditunjuk Secara Aklamasi Jadi Ketum TP Sriwijaya

Sabtu, 27 Juni 2026 – 22:51 WIB
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin Ditunjuk Secara Aklamasi Jadi Ketum TP Sriwijaya - JPNN.COM
Sultan Baktiar Najamudin secara resmi didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Tenaga Pembangunan (TP) Sriwidjaja pada acara Musyawarah Besar TP Sriwijaya XIII di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sultan Baktiar Najamudin secara resmi didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Tenaga Pembangunan (TP) Sriwidjaja.

Penunjukan Sultan sebagai ketua Ormas yang menghimpun Masyarakat perantau Sumatera Bagian Selatan itu dilaksanakan secara musyawarah mufakat pada acara Musyawarah Besar TP Sriwijaya XIII di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6).

Dalam sambutannya, Sultan yang juga adalah ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu menegaskan masih banyak tokoh Sumbangsel yang lebih pantas untuk memimpin TP Sriwijaya.

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"Namun dengan dukungan dan motivasi memperkuat visi pembangunan daerah, kami bersedia menerima kepercayaan peserta Mubes ke-XIII TP Sriwidjaja secara sukarela," ungkapnya.

Lebih lanjut, mantan wakil Gubernur Bengkulu itu mengatakan dalam sejarahnya TP Sriwidjaja adalah Ormas yang didirikan oleh para bekas pejuang tentara pelajar Sumatera Bagian Selatan pada 1968 dengan Visi yang penting bagi agenda pembangunan daerah.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim saya terima untuk ditetapkan sebagai ketua umum DPP Tenaga Pembangunan Sriwidjaja periode 2026-2031. Mari kita jaga kekompakan dan soliditas organisasi agar TP Sriwidjaja bisa lebih berdampak dan menjadi kebanggaan masyarakat Sumbangsel," tegasnya.

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Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu juga mengungkapkan TP Sriwidjaja merupakan Salah satu paguyuban masyarakat terbesar di Indonesia dengan sederet tokoh besar di tingkat Nasional.

"Kami optimis, dengan dukungan dan kerjasama juga kolaborasi semua keluarga besar TP Sriwijaya insha Allah setiap agenda Dan rencana kerja Organisasi akan lebih mudah untuk direalisasikan. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing," ujar Sultan.

Sultan Baktiar Najamudin secara resmi didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Tenaga Pembangunan (TP) Sriwidjaja.

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TAGS   DPD RI  Sultan Baktiar Najamudin  Aklamasi  sultan 
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