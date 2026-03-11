Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ketua DPD RI Sultan Dukung Sikap Netral Presiden Prabowo Atas Konflik AS-Israel vs Iran

Rabu, 11 Maret 2026 – 10:46 WIB
Ketua DPD RI Sultan Dukung Sikap Netral Presiden Prabowo Atas Konflik AS-Israel vs Iran - JPNN.COM
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan dukungannya terhadap pandangan dan sikap Presiden Prabowo Subianto atas konflik Amerika Serikat-Israel dengan Republik Islam Iran saat ini.

"Sikap netral terhadap para pihak yang berkonflik adalah wujud politik bebas aktif diplomasi bangsa Indonesia. Sebagai bangsa kita harus menghormati pandangan, sikap dan keputusan pemimpin nasional kita tersebut,” ujar Sultan setelah menghadiri peringatan malam Nuzul Qur'an di Istana Presiden Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, dalam sejarahnya Indonesia adalah negara penggagas Gerakan Non-Blok di antara konfrontasi dua kekuatan global.

Baca Juga:

"Kami sangat memahami Dan sepenuhnya mendukung sikap diplomatic Presiden Prabowo yang demikian bijaksana demi kepentingan bangsa dan negara. Presiden berupaya menjaga hubungan baik dengan semua negara," tegasnya.

DPD RI, kata Sultan, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang telah menyampaikan ucapan belasungkawa atas gugurnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamaeni.

“Tentunya ucapan belasungkawa Presiden tersebut mewakili seluruh Bangsa Indonesia kepada bangsa Iran," ujar mantan wakil Gubernur Bengkulu itu.

Baca Juga:

Sebagai negara mayoritas Muslim, ungkapnya, tentunya kita sangat berempati dengan saudara-saudara kita yang menjadi korban perang di Iran. Namun juga menghormati kepentingan dan kebijakan luar negeri dari negara-negara sahabat lainnya.

"Prinsipnya Presiden ingin mengedepankan politik luar negeri bebas aktif dan nonblok karena semua pihak yang bertikai adalah sahabat baik Indonesia," ujarnya.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan sikap netral Prabowo terhadap para pihak yang berkonflik adalah wujud politik bebas aktif diplomasi Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPD RI  Presiden Prabowo  Sultan Baktiar Najamudin  Konflik AS-Israel vs Iran 
BERITA DPD RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp