Ketua DPD RI Sultan Minta PLN Gerak Cepat Pulihkan Gangguan Listrik di Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong PT PLN bersama Kementerian lembaga terkait untuk segera memulihkan pemadaman listrik yang terjadi masif di wilayah Sumatra secara menyeluruh.

Pemadaman listrik yang terjadi selama puluhan jam, kata Sultan sangat menganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat di daerah.

"Tentunya kami sangat prihatin dengan peristiwa pemadaman listrik yang terjadi. Kami mengapresiasi respon cepat PLN bersama Kementerian ESDM terus berkoordinasi guna memastikan pasokan listrik kembali pulih," ujar Sultan dalam keterangan tertulis pada Minggu (24/5).

Baca Juga: Polisi Intensifkan Patroli di Daerah Sumut yang Mengalami Pemadaman Listrik

Lebih lanjut, mantan wakil Gubernur Bengkulu itu mendorong Pemerintah bersama PLN untuk melakukan evaluasi terhadap Sistem elektrifikasi Indonesia agar lebih adaptif terhadap anomali cuaca ekstrim Dan lebih safety dari ancaman bencana alam di daerah.

"Peristiwa ini menjadi alarm bagi kita agar Pemerintah Dan PLN perlu secara bertahap segera melakukan shifting pada sumber Pembangkit listrik alternative. Termasuk pola distribusi listrik di Pulau-pulau besar yang bersifat regional, seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Dan Papua," tegas Sultan.

Oleh Karena itu, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengusulkan agar perlu disiapkan cadangan listrik dalam bentuk Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan daya dan skala yang cukup di setiap daerah.

Dengan demikian, ketika terjadi Gangguan serius pada transmisi listrik regional, PLN setempat dapat mengalihkan sumber energy listrik lokal.

Sultan secara khusus menekankan pelayanan pada pada fasilitas publik yang vital seperti Rumah Sakit, lembaga Keuangan dan industri manufaktur yang membutuhkan supply listrik secara full.