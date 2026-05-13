Ketua DPD RI Sultan Terima Kunjungan Dirjen Badan Atom Rusia untuk Membahas Potensi Pengembangan PLTN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin mengatakan pengembangan Pembangkit listrik bertenaga Nuklir (PLTN) untuk memenuhi kebutuhan elektrifikasi Indonesia cukup menjanjikan di tengah tantangan krisis energy fosil.

Hal ini disampaikan Sultan saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Badan Atom Federasi Russia, Rosotom di ruang delegasi Pimpinan DPD RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (13/5/2026).

Menurutnya, energi nuklir merupakan sumber energi bersih yang efisien masa depan yang sesuai dengan tujuan Paris Agreement Dan Nett zero emission Indonesia.

"Kami mengucapkan Selamat datang dan terima kasih kepada Pemerintah Rusia yang sangat sungguh-sungguh menawarkan kerja sama pengembangan energi nuklir bersama Indonesia," ujar Sultan kepada Dirjen Rosotom Mr. Alevsy Lickchachev bersama rombongan.

DPD RI, kata Sultan, menyambut baik dan sangat mendukung Kerja sama Pemerintah Indonesia dan Rusia antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin dalam segala bidang terutama bidang energi terutama dari sisi penyusunan kebijakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi baru terbarukan.

"Energi Nuklir sangat bagus untuk Negara Kepulauan seperti Indonesia, namun kami memiliki tantangan dan membutuhkan waktu untuk menyosialisakan kepada masyarakat. Karena nuklir cukup sensitif dan energi nuklir adalah sesuatu yang baru di Indonesia," tegas Sultan.

Dalam pertemuan yang hangat itu, Dirjen Rosotom Alexsy dengan antusias menjelaskan potensi dan strategi pengembangan PLTN oleh Rosotom baik secara teknis Dan skema pembiayaan.

"Terima kasih, kami merasa terhormat atas sambutan dan peluang kerjasama yang akan kita Kembangkan. Kami senang ketua DPD RI sudah sering berdiskusi dengan Dubes Federasi Russia Dan Perwakilan Rosotom di Indonesia tentang potensi energy nuklir," terangnya.