Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ketua DPR Minta Pembentukan Dapur Umum Agar Pengungsi Bencana Sumatra tidak Kelaparan

Jumat, 05 Desember 2025 – 19:15 WIB
Ketua DPR Minta Pembentukan Dapur Umum Agar Pengungsi Bencana Sumatra tidak Kelaparan - JPNN.COM
Ketua DPR RI Puan Maharani soal pembentukan dapur umum untuk pengungsi. Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendesak dibentuknya dapur umum di tempat pengungsian warga terdampak banjir dan longsor Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Dia berkata demikian saat menjawab pertanyaan awak media soal ancaman kelaparan para pengungsi bencana Sumatra.

"Ya, yang pasti dapur harus segera dijalankan," kata Puan ditemui awak media di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12).

Baca Juga:

Legislator PDI Perjuangan itu di sisi lain juga mendorong ketersediaan pangan bagi pengungsi yang perlu ditambah demi mengantisipasi ancaman kelaparan. 

"Bahan baku yang sekarang memang masih terbatas, ya, harus diselesaikan permasalahannya," ujar Puan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan parlemen sudah membentuk Tim Pengawas (Timwas) Bencana.

Baca Juga:

Dia mengatakan Timwas Bencana telah memantau ke lapangan untuk memastikan kerja BNPB dalam menanggulangi banjir dan longsor di Sumatra.

Cucun berharap BNPB bisa segera menembus lokasi terdampak bencana, terutama ke wilayah dengan akses terputus untuk memberikan bantuan ke pengungsi.

Ketua DPR Puan Maharani mendesak dibentuknya dapur umum demi mencagah pengungsi bencana Sumatra kelaparan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pengungsi bencana sumatra  bencana sumatra  Puan Maharani  dapur umum bencana sumatra  Ketua DPR RI Puan Maharani 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp