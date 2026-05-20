Ketua DPR: Pertumbuhan Ekonomi Harus Bermanfaat Bagi Rakyat

Rabu, 20 Mei 2026 – 11:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI RI Puan Maharani mengatakan APBN 2027 harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rakyat.

Hal demikian dikatakan Puan Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V pada 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

“Pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata dia, Rabu.

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wapres RI Gibran Rakabuming Raka turut hadir dalam rapat berisi tiga agenda.

Pertama, rapat beragenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Anggaran 2027 oleh pemerintah.

Kemudian, rapat beragenda penyampaian laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas 2026 dilanjutkan dengan pengembalian keputusan.

Setelah itu, rapat beragenda mendengarkan pendapat fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi III tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.

Puan menyebut sidang kali ini istimewa karena dihadiri langsung oleh Prabowo untuk menyampaikan KEM dan PPKF RAPBN 2027.