JPNN.com - Daerah

Ketua DPRD Bogor Puji Dedikasi Guru dalam Membangun Generasi Muda

Sabtu, 06 Desember 2025 – 17:45 WIB
Ketua DPRD Bogor Puji Dedikasi Guru dalam Membangun Generasi Muda - JPNN.COM
Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, membahas tentang pentingnya peran guru dalam membangun kualitas sumber daya manusia saat memimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor yang berlangsung belum lama ini.

Dia menyampaikan apresiasi mendalam bertepatan dengan momentum peringatan Hari Guru Nasional 2025.

“Peran guru dalam memajukan bangsa lewat pendidikan sangat besar,” ujar Adityawarman.

Dia menekankan bahwa jasa para pendidik tidak hanya berhenti pada proses belajar mengajar, tetapi juga menciptakan landasan bagi kemajuan generasi mendatang.

Menurutnya, para guru adalah pahlawan yang menghadirkan lingkungan pendidikan yang lebih baik bagi anak bangsa.

“Bapak dan ibu guru bukan hanya seorang guru, tetapi juga pahlawan yang menjadikan dunia pendidikan tempat yang indah,” katanya.

Adityawarman menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi para guru yang dinilai tidak dapat diukur dengan materi.

“Terima kasih bapak dan ibu guru atas semua dharma bakti yang tak ternilai,” tuturnya.

Adityawarman menegaskan peran vital guru sebagai penentu kualitas sumber daya manusia bangsa.

TAGS   ketua DPRD bogor  Adityawarman Adil  guru  kegiatan belajar mengajar 
