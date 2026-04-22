Ketua DPRD Klungkung: Perlu Pengawasan Ketat Pengiriman Sampah ke Zona Penyangga PKB

Rabu, 22 April 2026 – 21:24 WIB
Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, KLUNGKUNG - Pengiriman material sampah organik dari Kota Denpasar ke zona penyangga Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung, terus menjadi perhatian serius.

Setelah sempat mengalami lonjakan volume dalam beberapa hari terakhir, kini arus pengiriman mulai menunjukkan tren yang lebih terkendali.

Meski demikian, aspek pengawasan tetap menjadi prioritas utama guna mencegah timbulnya persoalan baru di lapangan.

Baca Juga:

Berdasarkan pantauan hingga awal pekan ini, jumlah armada pengangkut yang masuk ke lokasi cenderung fluktuatif. Sempat meningkat hingga puluhan truk dalam sehari, kini jumlahnya kembali menurun.

Kondisi ini dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat sistem kontrol secara lebih disiplin dan berkelanjutan.

Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom menegaskan pengawasan tidak boleh bersifat situasional, melainkan harus dilakukan secara konsisten dari hulu hingga hilir.

Baca Juga:

Dia mengingatkan Pemerintah Kabupaten Klungkung agar memastikan seluruh material yang masuk benar-benar sesuai dengan kesepakatan awal, yakni berupa sampah organik yang telah melalui proses pencacahan dan bebas dari campuran plastik maupun material non-organik lainnya.

“Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Jangan sampai ada material lain yang ikut masuk di luar dari yang sudah disepakati,” ujarnya, Senin (21/4).

