Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Ketua DPRD Kota Medan Diperiksa Jaksa Atas Dugaan Pemerasan Pengusaha Biliar

Selasa, 23 September 2025 – 05:00 WIB
Ketua DPRD Kota Medan Diperiksa Jaksa Atas Dugaan Pemerasan Pengusaha Biliar - JPNN.COM
Plh Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Husairi. ANTARA/Aris Rinaldi Nasution

jpnn.com, MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memeriksa Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen atas dugaan pemerasan terhadap sejumlah pengusaha biliar melibatkan empat anggota Komisi III DPRD Kota Medan.

Plh Kasi Penkum Kejati Sumut Muhammad Husairi menyebut pemeriksaan terhadap Wong Chun Sen untuk mengklarifikasi dugaan pemerasan.

"Tim penyelidik melakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan yang dijadwalkan pagi hari, namun yang bersangkutan hadir sore hari," kata Husairi di Medan, Senin (22/9).

Baca Juga:

Dia menyebut pemeriksaan itu berkaitan dengan penyelidikan dugaan pemerasan dilakukan oleh anggota Komisi III DPRD Kota Medan terhadap sejumlah pengusaha biliar di ibu kota Provinsi Sumut.

"Diperiksa atas dugaan pemerasan oleh Komisi III DPRD Medan. Pemeriksaannya baru saja selesai dilakukan," jelas Husairi.

Sebelumnya keempat anggota Komisi III DPRD Kota Medan, yaitu David Roni Sinaga (DRS), Goffried Lubis (GR), Eko Aprianta (EA), dan Salomo Pardede (SP) yang menjabat Ketua Komisi III telah menjalani pemeriksaan penyidik Kejati Sumut.

Baca Juga:

Keempatnya datang secara bergiliran setelah sebelumnya sempat mangkir dari panggilan pertama dengan membawa dokumen yang relevan.

Pemanggilan mereka tertuang dalam Surat Nomor B-1084/L.2.5/Fd.2/08/2025 tertanggal 14 Agustus 2025 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Medan dan ditandatangani Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut Mochamad Jeffry.

Kejati Sumut memeriksa Ketua DPRD Kota Medan atas dugaan pemerasan terhadap sejumlah pengusaha biliar.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejati Sumut  Ketua DPRD Kota Medan  pemerasan  pengusaha biliar 
BERITA KEJATI SUMUT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp