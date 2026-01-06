Ketua DPRD Sebut Bank Jakarta Naik Kelas, Kartu Debit Visa Bisa Dipakai di 200 Negara

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta resmi memperluas jangkauan layanan ke kancah internasional melalui peluncuran Kartu Debit Visa di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Langkah tersebut menandai transformasi besar bank milik daerah tersebut yang kini telah memiliki jangkauan transaksi di lebih dari 200 negara.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memberikan apresiasi tinggi terhadap inovasi tersebut.

Menurutnya, kehadiran kartu debit visa merupakan jawaban nyata untuk memudahkan masyarakat Jakarta dalam bertransaksi di era kota global.

“Selamat kepada Bank Jakarta yang telah meluncurkan Kartu Debit Visa yang luar biasa, yang dapat melayani seluruh nasabahnya di lebih dari 200 negara. Ini keren ya! Jakarta sebagai kota global disambut oleh Bank Jakarta dengan Debit Visa, dan ini memudahkan kita semua,” ungkap Khoirudin.

Dalam keterangan yang sama, Khoirudin juga menyoroti kecanggihan teknologi contactless.

Nasabah kini diberikan kemudahan bertransaksi cukup dengan melakukan tap melalui ponsel tanpa harus selalu membawa kartu fisik.

“Tentu dengan adanya Kartu Debit Visa ini akan memudahkan kita semua, memudahkan nasabah Bank Jakarta untuk bertransaksi baik offline maupun online. Bahkan nanti tinggal di-tap di handphone saja sudah bisa transaksi, enggak perlu pegang kartunya. Dan ini luar biasa,” tambah Khoirudin.