Ketua DPW PAN Sulbar Yakin Indonesia Capai Kedaulatan Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulawesi Barat menggelar aksi sosial berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia pada, Minggu (17/8/2025).

Sebanyak 2.700 sembako disiapkan, terdiri dari 2.200 sembako untuk momentum hari jadi partai dan 500 sembako yang dibagikan khusus pada perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Ketua DPW PAN Sulawesi Barat sekaligus anggota DPR Dapil Sulawesi Barat Ajbar Abdul Kadir mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk syukur atas Hari Kemerdekaan dan menyambut HUT ke-27 PAN pekan depan.

"Hari ini dalam rangka kesyukuran PAN atas peringatan HUT ke-80 RI tanggal 17 Agustus 2025 dan HUT ke-27 PAN pada 23 Agustus 2025, kami PAN Sulawesi Barat merasakan kebahagian tersendiri atas hal tersebut," kata Ajbar dalam keterangannya.

Dia menegaskan PAN berkomitmen untuk memperjuangkan kedaulatan pangan di Indonesia.

Hal tersebut sejalan pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa kedaulatan pangan sebagai syarat mutlak bagi kemerdekaan dan ketahanan bangsa.

"Saya yakin bersama PAN, Indonesia merdeka pangan," ucap Ajbar.

Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak semua pihak optimistis dan bekerja keras dalam mewujudkan swasembada pangan.