Ketua DPW PSI Sultra Sebut Jokowi jadi Dewan Pembina Partai, Kaesang Tertawa

Jumat, 21 November 2025 – 19:15 WIB

jpnn.com, KENDARI - Ketua DPW PSI Sulawesi Tenggara La Ode M. Rajiun Tumada menyebutkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai dewan pembina.

Hal ini disampaikan Rajiun dalam sambutannya di Rapat Kerja Wilayah (Rakorwil) PSI Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari, Jumat (21/11).

Awalnya dia berpidato untuk mengajak seluruh kader PSI Sultra untuk membesarkan partai.

"Saya katakan bahwa berikan kepercayaan kepada kami. Karena kita ini berangkat untuk kemudian membesarkan partai ini, bukan kaleng-kaleng. Apa makna politik yang dibangun yaitu Bapak Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina kita," kata Rajiun.

Mendengar hal itu, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Ketua Harian Ahmad Ali yang hadir di acara tersebut hanya bisa tertawa.

Menanggapi hal itu, Ahmad Ali mengaku pernyataan tersebut hanya keseleo lidah.

"Cuma keseleo lidah itu. Anggap aja keseleo lidah," kata Ali.

Diketahui, teka-teki siapa sosok insial J yang digadang-gadang masuk sebagai Ketua Dewan Pembina PSI hingga saat ini masih menjadi misteri.