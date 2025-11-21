Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Ketua DPW PSI Sultra Sebut Jokowi jadi Dewan Pembina Partai, Kaesang Tertawa

Jumat, 21 November 2025 – 19:15 WIB
Ketua DPW PSI Sultra Sebut Jokowi jadi Dewan Pembina Partai, Kaesang Tertawa - JPNN.COM
Ketua umum PSI Kaesang Pangarep dan Ketua Harian Ahmad Ali saat mendengar pidato ketua DPW Sultra, La Ode Rajiun Tumada saat rakowil di Kendari, Jumat (21/11). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn.com

jpnn.com, KENDARI - Ketua DPW PSI Sulawesi Tenggara La Ode M. Rajiun Tumada menyebutkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai dewan pembina.

Hal ini disampaikan Rajiun dalam sambutannya di Rapat Kerja Wilayah (Rakorwil) PSI Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari, Jumat (21/11).

Awalnya dia berpidato untuk mengajak seluruh kader PSI Sultra untuk membesarkan partai.

Baca Juga:

"Saya katakan bahwa berikan kepercayaan kepada kami. Karena kita ini berangkat untuk kemudian membesarkan partai ini, bukan kaleng-kaleng. Apa makna politik yang dibangun yaitu Bapak Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina kita," kata Rajiun.

Mendengar hal itu, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Ketua Harian Ahmad Ali yang hadir di acara tersebut hanya bisa tertawa.

Menanggapi hal itu, Ahmad Ali mengaku pernyataan tersebut hanya keseleo lidah.

Baca Juga:

"Cuma keseleo lidah itu. Anggap aja keseleo lidah," kata Ali.

Diketahui, teka-teki siapa sosok insial J yang digadang-gadang masuk sebagai Ketua Dewan Pembina PSI hingga saat ini masih menjadi misteri.

Ketua DPW PSI Sulawesi Tenggara La Ode M. Rajiun Tumada menyebutkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai dewan pembina.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSI  Jokowi  Dewan Pembina PSI  Ketua Dewan Pembina PSI Bapak J  Kaesang 
BERITA PSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp