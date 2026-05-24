Ketua Fraksi PKB Ungkap Kondisi Gus Hilman Setelah Tabrakan di Tol Pasuruan-Probolinggo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid atau Gus Jazil menyampaikan putranya yang juga Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hilman Mufidi atau Gus Hilman, saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr Soetomo, Surabaya.

“Hilman Masih menjalani operasi dan perawatan di RS dr Soetomo Surabaya. Mohon doanya,” ujar Jazilul kepada wartawan, Minggu (24/5).

Diketahui, Hilman menjadi korban dalam kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo pada Sabtu (23/5) kemarin.

Dua korban meninggal dunia dalam kecelakaan itu, yakni Alex Anwaruh (25) dan Adinda Najwa (26) yang berstatus staf pendamping rombongan Gus Hilman.

Sementara itu, sopir dan Gus Hilman selamat dan hanya luka dan telah dilarikan ke RS setempat.

Sebelum kecelakaan maut, rombongan Gus Hilman mengisi acara seminar dan roadshow di Universitas Nurul Jadid Probolinggo.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan Hilman sudah melewati masa kritis setelah tabrakan di Tol Pasuruan-Probolinggo.

"Alhamdulillah sudah melewati masa kritis. Kita doakan bersama, ya," kata Lalu melalui layanan pesan, Minggu.