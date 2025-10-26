Ketua GAN Burhanuddin: Pemimpin Sejati Meninggalkan Jejak Batin, Bukan Sekadar Jabatan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Garuda Astacita Nusantara (GAN) Muhammad Burhanuddin menyampaikan pandangan mengenai nilai kepemimpinan yang autentik dan bermakna.

Sosok yang akrab disapa Om Boer itu menegaskan bahwa hadir di tengah masyarakat tidak cukup jika tanpa memberi manfaat yang membekas.

Menurutnya, filosofi kepemimpinan yang ia pegang selama ini ialah untuk menjadi sosok berbeda di antara kumpulan.

Baginya, dalam setiap pertemuan selalu hadir dua tipe manusia, mereka yang hanya datang dan mereka yang meninggalkan kesan.

“Ada yang sekadar hadir, dan ada yang meninggalkan kesan. Saya memilih menjadi yang kedua,” ujar Burhanuddin.

Ia menilai banyak orang memahami networking hanya sebagai ajang memperbanyak kenalan, hadir di banyak pertemuan, atau berbagi kartu nama.

Namun, menurutnya, jaringan tanpa nilai tidak akan menciptakan makna maupun peluang.

“Networking tanpa value hanya berhenti pada perkenalan. Namun, networking dengan nilai menciptakan peluang dan ingatan. Yang membedakan hanya satu: apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang kita harapkan,” tambahnya.