Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ketua Harian Dekranas Tegaskan Komitmen Memperkuat Batik sebagai Identitas Nasional

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 17:36 WIB
Ketua Harian Dekranas Tegaskan Komitmen Memperkuat Batik sebagai Identitas Nasional - JPNN.COM
Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian saat hadir dalam Workshop 'Brushed Batik' dalam rangka Peringatan Hari Batik Nasional di Cikini82, Jakarta, Jumat (24/10). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tri Tito Karnavian menegaskan komitmen untuk memperkuat batik sebagai identitas nasional.

Penegasan itu disampaikan Tri saat memberikan sambutan pada Workshop 'Brushed Batik' dalam rangka Peringatan Hari Batik Nasional di Cikini82, Jakarta, Jumat (24/10).

Tri menyambut hangat para peserta workshop batik yang digelar melalui kerja sama antara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan brand fashion Purana.

Baca Juga:

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-16 kepada Purana.

Sebuah tonggak penting yang mencerminkan dedikasi panjang terhadap seni, tradisi, dan budaya Indonesia.

“Workshop ini diselenggarakan dalam rangka merayakan Hari Batik Nasional 2025 dan merupakan bagian dari komitmen bersama kita untuk mempromosikan dan melestarikan kekayaan warisan budaya Indonesia sekaligus memperdalam apresiasi kita terhadap keindahan batik,” kata Tri dalam keterangannya, Sabtu (25/10).

Baca Juga:

Tri menjelaskan batik merupakan seni tradisional yang menggunakan lilin dan pewarna alami untuk menciptakan pola pada kain.

Selama berabad-abad, batik telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, simbol identitas, kreativitas, dan tradisi.

Ini yang disampaikan Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian saat hadir dalam Workshop 'Brushed Batik' dalam rangka Peringatan Hari Batik Nasional di Cikini82

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   batik  identitas nasional  Dekranas  Tri Tito Karnavian  Hari Batik Nasional  Warisan budaya tak benda  Kemendagri 
BERITA BATIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp