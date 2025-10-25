Ketua Harian Dekranas Tegaskan Komitmen Memperkuat Batik sebagai Identitas Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tri Tito Karnavian menegaskan komitmen untuk memperkuat batik sebagai identitas nasional.

Penegasan itu disampaikan Tri saat memberikan sambutan pada Workshop 'Brushed Batik' dalam rangka Peringatan Hari Batik Nasional di Cikini82, Jakarta, Jumat (24/10).

Tri menyambut hangat para peserta workshop batik yang digelar melalui kerja sama antara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan brand fashion Purana.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-16 kepada Purana.

Sebuah tonggak penting yang mencerminkan dedikasi panjang terhadap seni, tradisi, dan budaya Indonesia.

“Workshop ini diselenggarakan dalam rangka merayakan Hari Batik Nasional 2025 dan merupakan bagian dari komitmen bersama kita untuk mempromosikan dan melestarikan kekayaan warisan budaya Indonesia sekaligus memperdalam apresiasi kita terhadap keindahan batik,” kata Tri dalam keterangannya, Sabtu (25/10).

Tri menjelaskan batik merupakan seni tradisional yang menggunakan lilin dan pewarna alami untuk menciptakan pola pada kain.

Selama berabad-abad, batik telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, simbol identitas, kreativitas, dan tradisi.