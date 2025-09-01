Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Maluku

Ketua KNPI Maluku Ingatkan Aksi Unjuk Rasa Tertib: Jangan Mau Ditunggangi

Senin, 01 September 2025 – 18:13 WIB
Ketua KNPI Maluku Ingatkan Aksi Unjuk Rasa Tertib: Jangan Mau Ditunggangi - JPNN.COM
Ketua KNPI Provinsi Maluku Faisal Sarif Hayoto. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, AMBON - Ketua KNPI Provinsi Maluku Faisal Sarif Hayoto mengingatkan pemuda dan massa aksi agar tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.

Dia menegaskan demonstrasi adalah hak konstitusional, tetapi jangan sampai keluar jalur dan merugikan masyarakat.

"Saya instruksikan seluruh jajaran KNPI di kabupaten/kota hingga kecamatan untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan ketentraman bangsa. Kepada para demonstran, tetaplah fokus pada tujuan. Jangan mau ditunggangi oknum yang tidak bertanggung jawab hingga berujung pada perusakan fasilitas umum," kata Faisal, Senin (1/9/2025).

Baca Juga:

Faisal juga mendesak pemerintah dan DPR RI untuk tidak abai terhadap suara rakyat.

Menurutnya, tuntutan jutaan rakyat harus dijadikan pijakan perubahan demi Indonesia yang lebih baik.

"Pemerintah dan DPR harus mau mendengar suara rakyat. Mari kita lakukan perubahan untuk republik yang kita cintai agar Indonesia menjadi negeri gemah ripah loh jinawi," tegasnya.

Baca Juga:

Faisal berpesan khusus bagi pemuda Maluku agar tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa.

"Aksi boleh tegas, tetapi jangan merusak," katanya. (rhs/jpnn)

Ketua KNPI Provinsi Maluku Faisal Sarif Hayoto mengingatkan pemuda dan massa aksi agar tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KNPI Maluku  KNPI  Maluku  Unjuk Rasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp