JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ketua Komisi III DPR Aceh: Upaya PLN Sudah Sangat Maksimal, Masyarakat Mohon Bersabar

Selasa, 16 Desember 2025 – 14:05 WIB
Ketua Komisi III DPR Aceh Aisyah Ismail (Kak iin) menilai PT PLN (Persero) sudah bekerja maksimal memulihkan listrik pascabencana di Aceh. Ilustrasi: dok PLN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Aceh Aisyah Ismail (Kak iin) menilai PT PLN (Persero) sudah bekerja maksimal dalam memulihkan listrik pascabencana di Aceh. 

Dia menyebut petugas di lapangan menghadapi area lokasi yang berat, akses yang rusak, serta cuaca yang tidak menentu sehingga proses pemulihan membutuhkan waktu lebih panjang.

“Petugas PLN sudah bekerja tanpa henti di tengah kondisi yang sulit. Banyak titik yang hanya bisa ditembus setelah akses dibuka atau setelah peralatan berat masuk ke lokasi,” ujar Kak iin di Banda Aceh seperti dilansir dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/12/2025).

Menurutnya, tingkat kerusakan infrastruktur kelistrikan serta keterisolasian sejumlah daerah membuat langkah pemulihan tidak bisa dilakukan seketika.

Oleh karena itu, dia meminta masyarakat Aceh untuk memberikan doa, dukungan, dan kesabaran, sembari memastikan proses pemulihan berlangsung aman bagi para petugas.

“Kita berharap seluruh tahap pemulihan bisa diselesaikan dengan cepat, tetapi keselamatan petugas dan stabilitas listrik harus menjadi prioritas. Dukungan masyarakat sangat penting agar semuanya berjalan lancar,” katanya.

Kak iin juga menambahkan pemulihan listrik akan dilakukan bertahap sesuai kesiapan jaringan dan kondisi lapangan.

Dia menegaskan pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan di wilayah-wilayah yang hingga kini masih belum sepenuhnya menyala.(fri/jpnn)

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

