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JPNN.com - Nasional - Hukum

Ketua Komisi III: Listyo Sigit Salah Satu Kapolri Terbaik Sepanjang Masa

Selasa, 09 Juni 2026 – 13:20 WIB
Ketua Komisi III: Listyo Sigit Salah Satu Kapolri Terbaik Sepanjang Masa - JPNN.COM
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Raker tersebut membahas evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2025 dan rencana kerja Tahun Anggaran 2026. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa. Dia menyatakan hal itu dalam rapat paripurna.

Dalam rapat paripurna tersebut salah satunya adalah pengesahan Undang-Undang (UU) Polri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/6).

"Yang kami hormati Pak Kapolri Listyo Sigit Prabowo, jarang-jarang beliau hadir di sini. Salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa kita kasih tepuk tangan serta hadirin yang kami muliakan," kata Habiburokhman.

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Diketahui, DPR RI menyepakati untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi UU.

Kesepakatan diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan ke V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (9/6/2026). Kesepakatan diambil setelah Ketua Panja RUU Polri, Habiburokhman menyampaikan hasil pembahasan regulasi tersebut.

Merespons itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang bertindak sebagai pimpinan rapat meminta persetujuan atas pembahasan RUU Polri.

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“Tiba saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Dasco pada peserta rapat.

“Setuju,” sahut para anggota legislator.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai Kapolri terbaik sepanjang masa oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

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TAGS   Ketua Komisi III DPR  Kapolri  Habiburokhman  Listyo Sigit Prabowo 
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