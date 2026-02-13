Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Ketua Komisi III: Waspada Terhadap Penumpang Gelap Reformasi Polri

Jumat, 13 Februari 2026 – 13:03 WIB
Ketua Komisi III: Waspada Terhadap Penumpang Gelap Reformasi Polri - JPNN.COM
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta semua pihak untuk waspada terhadap adanya penumpang gelap reformasi Pori.

Dia menyebut ada oknum-oknum yang mengklaim mendorong percepatan reformasi Polri namun ternyata memiliki agenda lain seperti dendam politik ataupun eksistensialis pribadi yang berlebihan.

“Mereka bisa saja mantan pejabat yang dahulu punya kewenangan ikut menentukan arah kebijakan pemerintah terkait Polri, tetapi justru tidak melakukan apa-apa saat menjabat,” ujar dia dalam siaran persnya, Jumat (13/2).

Baca Juga:

Lanjut dia menerangkan oknum-oknum penumpang gelap itu juga kerap mengumbar cerita-cerita yang menyudutkan institusi Polri tanpa data yang jelas dan tanpa bisa dikonfirmasi kebenarannya.

“Narasi yang mereka dengungkan berbeda ekstrem dengan semangat reformasi Polri yang tertuang dalam Pasal 30 UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 yakni posisi Polri yang di bawah kendali langsung Presiden dengan pengawasan DPR,” kata politikus Gerindra itu.

Menurut dia, dengan kekuatan pengaruhnya bisa saja oknum itu memengaruhi sebagian masyarakat hingga menyuarakan hal yang sama. “Yang perlu digarisbawahi, narasi mereka bisa memperlemah Polri dan sekaligus memperlemah pemerintahan Pak Prabowo,” tegas dia.

Baca Juga:

Namun, Habiburokhman menyadari bahwa di semua institusi tentu ada oknum yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Tetapi tidak boleh merumuskan langkah percepatan reformasi Polri yang salah kaprah.

“Percepatan Reformasi Polri harus terus dikawal, agar tetap pada koridor konstitusi dan TAP MPR Nomor VII tahun 2000,” pungkas dia. (cuy/jpnn)

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mewaspadai adanya oknum penumpang gelap pada upaya reformasi Polri.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Komisi III  Habiburokhman  Reformasi Polri  penumpang gelap 
BERITA KOMISI III LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp