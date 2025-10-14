Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ketua Komisi VIII DPR: Trans7 Merusak Citra Ponpes, Itu Sangat Jahat

Selasa, 14 Oktober 2025 – 12:47 WIB
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang marah mengetahui reportase Trans7 yang menurutnya telah menggiring opini buruk terhadap pondok pesantren.

"Laporan seperti itu tidak bisa dibenarkan. Pesantren adalah lembaga yang membangun nilai moral dan adab. Jangan diputar menjadi jahat dan perusak," ujarnya, Selasa (14/10).

Marwan pun mengingatkan bahwa Komisi VIII DPR RI terus berjuang agar ponpes tetap eksis sebagai lembaga pendidikan yang berkontribusi melahirkan generasi cerdas dan berakhlak baik.

"Selama ini perjuangan itu demi membangun karakter anak anak bangsa agar punya moral dan adab yang kokoh demi masa depan bangsa," ujarnya.

Menurut Marwan, langkah Trans7 mengeluarkan berita negatif terhadap pesantren patut menjadi pertanyaan publik.

Menurutnya, Trans7 menggiring opini bahwa adab dan akhlak yang dibina pesantren digambarkan sebagai perilaku negatif.

"Gambaran buruk yang disuguhkan dengan segala bumbu narasi itu sangat jahat. Jika Trans 7 tidak memahami pesanptren, belajar dahulu baru membuat liputan," tuturnya.

Marwan memastikan bahwa apa yang disampaikan ini sebagai bentuk somasi publik.

Ketua Komisi VIII DPR menilai pemberitaan Trans 7 itu sudah masuk dalam kategori ujaran kebencian.

