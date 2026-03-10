Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Ketua Komisi XI DPR Harap Opsi Menaikkan BBM Bersubsidi Jadi Pilihan Paling Akhir

Selasa, 10 Maret 2026 – 14:32 WIB
Ketua Komisi XI DPR Harap Opsi Menaikkan BBM Bersubsidi Jadi Pilihan Paling Akhir - JPNN.COM
Ketua Komisi XI DPR harap opsi menaikkan BBM bersubsidi jadi pilihan paling akhir. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun berharap opsi menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi menjadi pilihan akhir pemerintah dalam menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Hal demikian dikatakan Misbakhun menyikapi pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka opsi menaikkan harga BBM bersubsidi menyikapi lonjakan harga minyak dunia.

"Saya minta kalau bisa opsi itu paling akhir. Bukan terakhir, paling akhir. Paling akhir," kata Misbakhun menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3).

Baca Juga:

Legislator fraksi Golkar itu mengatakan langkah menaikkan BBM bersubsidi biasanya menyebabkan inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

"Nanti harga pokok di dalam transportasi pasti akan naik. Pasti," kata Misbakhun. 

Menurutnya, pemerintah pasti akan berusaha menjaga inflasi terkendali, agar harga kebutuhan pokok tak melonjak.

Baca Juga:

"Inilah yang ingin dijaga oleh pemerintah, kenapa harga BBM ini pada tingkat tertentu diberikan subsidi? Ya, supaya tidak memberikan tekanan terhadap inflasi dan memengaruhi daya beli masyarakat," kata Misbakhun. 

Legislator Dapil II Jawa Timur (Jatim) itu menuturkan Indonesia bisa melakukan berbagai cara menghindari opsi menaikkan harga BBM menjaga APBN.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan langkah menaikkan BBM bersubsidi biasanya menyebabkan inflasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BBM  Harga BBM  DPR  Mukhamad Misbakhun 
BERITA BBM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp