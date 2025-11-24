Close Banner Apps JPNN.com
Ketua Komite III DPD RI Minta Pemerintah Bangun Rumah Sakit Berstandar Internasional di Papua

Senin, 24 November 2025 – 19:28 WIB
Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma yang juga Sekretaris MPR For Papua. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma, SH, MHum mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membangun 66 rumah sakit berstandar baik di seluruh daerah di Indonesia termasuk di wilayah Papua.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam peresmian Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia (KEI) di Solo Technopark, Jawa Tengah, Rabu, 19 November 2025.

Bahkan, Prabowo meminta 66 rumah sakit baru ini dibangun dengan kualitas canggih sesuai standar RS KEI.

“Kami Komite III DPD RI mengapresiasi langkah konkret presiden untuk pembangunan 66 rumah sakit canggih setara RS KEI di Surakarta. Kita tahu RS KEI ini memiliki peralatan canggih khusus melayani penyakit jantung, dan saat ini hanya ada sekitar 4 rumah sakit bertaraf canggih di Indonesia,” ujar Filep, Senin (24/11/2025).

“Menyambut baik hal ini, tentu kami mendorong agar di antara puluhan RS baru itu juga dibangun di wilayah timur Indonesia untuk akses kesehatan yang adil dan merata. Jadi, masyarakat di wilayah timur, termasuk Papua juga punya rujukan RS jantung terbaik tanpa perlu keluar Papua, atau bahkan keluar negeri,” ujar Senator Filep.

Lebih lanjut, Filep menyampaikan data Kemenkes RI menunjukkan bahwa Papua memiliki prevalensi jantung yang tinggi, terutama di Papua Tengah di angka 1,65% yang merupakan tertinggi kedua secara nasional di bawah DI Yogyakarta 1,67% dan di atas DKI Jakarta 1,56%.

“Tingginya prevalensi penyakit jantung ini, menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Kemenkes juga besar mengakibatkan kematian karena terlambat didiagnosis. Maka di sisi ini tentu perlu fasilitas yang memadai. Bangunlah RS canggih di Papua, beri layanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat,” ujar Sekretaris MPR For Papua ini.

Senator Filep bersepakat dengan Presiden Prabowo bahwa pelayanan kesehatan adalah kewajiban negara.

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma meminta Pemerintah membangun rumah sakit berstandar internasional di seluruh daerah di Indonesia termasuk Papua.

