Ketua KONI Minta Pengurus 81 Federasi Beri Perhatian Serius Cegah Pelecehan Seksual Atlet

Rabu, 11 Maret 2026 – 19:31 WIB
Ketua KONI Minta Pengurus 81 Federasi Beri Perhatian Serius Cegah Pelecehan Seksual Atlet
Foto Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman (kedua kanan) didampingi jajaran dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu (11/3/2026). (ANTARA/HO-Humas KONI Pusat)

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Marciano Norman, memberikan instruksi tegas kepada pengurus di 81 federasi olahraga di Indonesia untuk memberikan perhatian serius terhadap perlindungan atlet.

Ia mendesak seluruh federasi melakukan langkah pencegahan konkret terhadap aksi pelecehan seksual di lingkungan olahraga masing-masing.

"Olahraga prestasi bukan tempat untuk pelecehan seksual. Apabila terbukti terjadi, sanksi tegas harus diberikan sesuai peraturan yang berlaku agar ke depan, hal tersebut tidak terulang," kata Marciano Norman dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan menanggapi munculnya kasus dugaan kekerasan fisik dan pelecehan seksual yang terungkap melalui laporan atlet panjat tebing dan atlet kickboxing.

Marciano mengecam keras tindakan pelecehan seksual dalam olahraga prestasi yang mencederai tujuan mulia mengantar atlet meraih prestasi, mengibarkan bendera Merah Putih dan membuat lagu Indonesia Raya berkumandang di panggung internasional.

Dia pun mengimbau semua pengurus induk cabang olahraga, pengurus KONI di 38 provinsi, serta semua organisasi fungsional agar memberikan perhatian serius dengan melakukan pencegahan agar kasus tersebut tak lagi muncul.

"Atlet maupun pelatih dan ofisial adalah patriot olahraga yang harus dilindungi," katanya.

Lebih lanjut, Marciano juga mengapresiasi keberanian para atlet melapor hingga kasus tersebut bisa mencuat dan ditangani secara hukum. Para atlet yang menjadi korban, kata dia, harus mendapatkan dukungan lahir dan batin terutama pemulihan psikologi dari organisasi olahraga terkait.

Ketum KONI Pusat Marciano Norman mendesak seluruh federasi melakukan langkah pencegahan konkret terhadap aksi pelecehan seksual di lingkungan olahraga.

