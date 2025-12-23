Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Ketua KORMI Diana Dewi Gaspol Jadikan Olahraga Masyarakat Kekuatan Baru Jakarta

Selasa, 23 Desember 2025 – 20:04 WIB
Ketua KORMI Diana Dewi Gaspol Jadikan Olahraga Masyarakat Kekuatan Baru Jakarta - JPNN.COM
Ketua KORMI DKI Jakarta masa bakti 2025–2029 Diana Dewi dan pengurus dilantik, Selasa (23/12). Foto: KORMI DKI

jpnn.com, JAKARTA - Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi DKI Jakarta memasuki babak kepemimpinan baru.

Ketua KORMI DKI Jakarta masa bakti 2025–2029 Diana Dewi dilantik pada Selasa (23/12/2025) di Balai Agung, Balai Kota Provinsi DKI Jakarta.

Pelantikan tersebut dilakukan oleh Ketua KORMI Nasional dan disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, sebagai penegasan komitmen bersama dalam memperkuat budaya olahraga masyarakat di ibu kota.

Baca Juga:

KORMI merupakan wadah resmi yang menghimpun berbagai komunitas olahraga masyarakat (Inorga) di Indonesia.

Keberadaannya berlandaskan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022, yang menegaskan peran KORMI sebagai mitra strategis pemerintah dalam membudayakan olahraga sebagai bagian dari pembangunan kualitas hidup masyarakat.

Fokus KORMI bukan pada olahraga prestasi semata, melainkan pada aktivitas fisik yang mudah diakses, terjangkau, inklusif, dan dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, pelajar, pekerja, keluarga, hingga lansia dan penyandang disabilitas.

Baca Juga:

Diana Dewi menegaskan bahwa tantangan utama masyarakat perkotaan saat ini bukan sekadar keterbatasan fasilitas olahraga, melainkan rendahnya konsistensi dalam membangun kebiasaan bergerak secara rutin.

Menurutnya, olahraga masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian dari keseharian warga, bukan aktivitas yang bersifat seremonial atau musiman.

Ketua KORMI DKI Jakarta masa bakti 2025–2029 Diana Dewi dilantik pada Selasa (23/12/2025) di Balai Agung, Balai Kota Provinsi DKI Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Diana Dewi  Kormi  KORMI DKI  Komite Olahraga Masyarakat Indonesia 
BERITA DIANA DEWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp